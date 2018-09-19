Бездомные собаки покусали девочку в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Стая бездомных собак напала на восьмилетнюю девочку в деревне Вартемяги Ленинградской области. Как сообщается в среду на сайте уполномоченного по правам ребенка в регионе, ребенок в госпитализирован.

"В деревне Вартемяги бездомные собаки покусали восьмилетнюю девочку. Девочка в сопровождении отца была доставлена в больницу для оказания первой помощи", - говорится в сообщении.

В аппарате уточнили, что детскому омбудсмену Тамаре Литвиновой нередко поступают жалобы на бродячих собак. По информации комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, в прошлом году количество бездомных животных составило почти 13 тыс. особей.