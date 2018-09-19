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Полиция Краснодара начала проверку из-за видео, в котором мужчина моет на автомойке собаку

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, идет ли речь о жестоком обращении с животным

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку в связи с появлением в интернете видеоролика, в котором мужчина на автомойке в Краснодаре моет собаку с помощью оборудования автомойки. Об этом ТАСС сообщил представитель ГУ МВД по региону.

В появившемся в социальных сетях видеоролике видно, как мужчина моет собаку водой, которая под большим давлением подается из шланга. Собака, привязанная на поводок, скулит и пытается убежать. В подписи к видео поясняется, что оно снято накануне на автомойке в Краснодаре: мужчина мыл собаку оборудованием, предназначенным для машин, после нескольких замечаний он заявил, что воет собака, потому что не выгуляна, а такой душ - "это не больно, сам пробовал".

"Материал зарегистрирован, проводится проверка", - сказал представитель ГУ МВД, уточнив, что заявлений в полицию не поступало, а проверка началась в связи с появлением в интернете ролика.

Это не первый случай, когда полиция Краснодарского края проверяет видеозаписи, где, предположительно, запечатлено жестокое обращение с животными. Например, за последний год проводилась проверка после появления ролика, в котором мужчина "помыл" машину котом (животное не пострадало, и дело возбуждать не стали), и видео, на котором женщина бьет ездовых собак на горнолыжном курорте в Сочи.

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РоссияКраснодарский край
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