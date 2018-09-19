Наместник Киево-Печерской лавры сообщил об угрозах захвата храмов экстремистами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в своем видеообращении на YouTube-канале обители сообщил об угрозах захвата православных святынь экстремистами.

"Сейчас звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь так называемых московских центров. Почему "московских", а не "Христовых"? Разве у нас здесь Москва? Мы здесь проповедуем Христа, распятого и воскресшего из мертвых, и призываем всех быть христианами - не по букве, а по жизни", - сказал владыка Павел.

Митрополит подчеркнул, что священнослужители лавры "не занимаются политикой и не подстрекают людей восставать друг против друга". "Не будем творить зла, поступать по злому умыслу, как сегодня собирают подписи для того, чтобы по каким-то непонятным законам отобрать и вернуть государству Киево-Печерскую лавру", - сказал он.

"Мы должны усилить молитвы о наших святынях, мы должны защитить их", - заключил наместник лавры.

Ранее на сайте кабмина Украины была зарегистрирована петиция с требованием отменить распоряжение кабмина о передаче в безвозмездное пользование УПЦ Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Петиция может поступить на рассмотрение властных органов, если под ней поставят подписи 25 тыс. человек. По последним данным, собрано 1695 подписей.