Украина отказалась выдавать РФ обвиненного в сбыте наркотиков Мовлу Тимарова

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Украина отказалась экстрадировать в Россию и отпустила на свободу заочно арестованного Грозненским судом за сбыт наркотиков Мовла Тимарова. Об этом стало известно в среду.

"Вчера заместитель Генерального прокурора [ Украины Евгений] Енин вместе с генеральным прокурором изучили все обстоятельства уголовного дела и освободили его (Тимарова - прим. ТАСС), поскольку нет оснований держать его под стражей", - сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, слова которого в среду приводят местные СМИ.

Прокурор Николаевской области, в СИЗО которой находился Тимаров, Тарас Дунас пояснил, что экстрадиция не состоялась из-за отсутствия документов, которые должна была представить российская сторона. "За сто дней пребывания Мовлы Исаевича под экстрадиционным арестом с противоположной стороны - Российской Федерации - не пришло никаких [документов], которые бы свидетельствовали или подтверждали совершение преступления в 2007 году Мовлой Исаевичем, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, за что он был объявлен в межгосударственный розыск по Интерполу, и что стало причиной задержания", - утверждает Дунас. В связи с этим, заключил он, "экстрадиционная проверка, которая проводилась, завершена, оснований, чтоб его удерживать, нет".

В то же время глава области Савченко освобождение Тимарова связал с тем фактом, что он воевал в составе одного из добровольческих батальонов в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Ни один человек, который воевал за наш суверенитет, не может быть выдан на растерзание нашему агрессору", - заявил Савченко.

По информации СМИ, в 2012 году Грозненский районный суд заочно арестовал Тимарова за незаконный оборот наркотиков, он был объявлен в международный розыск. Тимаров был задержан в Николаевской области, где началась подготовка к его экстрадиции в России. По словам прокурора области Дунаса, Тимаров уже обратился к украинской власти за получением статуса беженца, и также заявил, что не виновен.

Несколькими днями ранее Украина экстрадировала по запросу России Тимура Тумгоева - находившегося в розыске бывшего члена незаконных вооруженных формирований в Ингушетии, который затем участвовал в силовой операции в Донбассе на стороне ВСУ. Факт выдачи Тумгоева России вызвал возмущение у националистических украинских сил, решение генпрокурора Украины Юрия Луценко подверглось жесткой критике. 17 сентября националисты, в том числе представители запрещенных в России организаций, устроили акцию протеста у здания Генпрокуратуры Украины с требованием объяснить им причины выдачи России Тумгоева, в результате последовавших беспорядков пострадали полицейские и журналисты. В дальнейшем Луценко предпринял попытку оправдаться за экстрадицию Тумгоева, в частности, поставив под сомнение факт его участия в силовой операции в Донбассе.