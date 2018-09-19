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Крушение МиГ-31 в Нижегородской области
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В Нижегородской области упал МиГ-31

Сообщений о пострадавших не поступало
Истребитель МиГ-31 Донат Сорокин/ТАСС, архив
Истребитель МиГ-31
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в лесном массиве, разрушений на земле нет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

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"Разрушений на земле нет, так как самолет упал в лесном массиве. На месте работают наши сотрудники", - сказал представитель ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что сообщений о пострадавших в связи с инцидентом не поступало.

По данным Минобороны РФ, предварительной причиной крушения МиГ-31 стала техническая неисправность.

На месте падения работает комиссия ведомства.

Теги
РоссияНижегородская областьКрушение МиГ-31 в Нижегородской области
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