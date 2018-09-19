В Нижегородской области упал МиГ-31

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в лесном массиве, разрушений на земле нет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Разрушений на земле нет, так как самолет упал в лесном массиве. На месте работают наши сотрудники", - сказал представитель ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что сообщений о пострадавших в связи с инцидентом не поступало.

По данным Минобороны РФ, предварительной причиной крушения МиГ-31 стала техническая неисправность.

На месте падения работает комиссия ведомства.