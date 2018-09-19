В Минобороны назвали предварительную причину крушения МиГ-31 в Нижегородской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Истребитель МиГ-31 в Нижегородской области, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технической неисправности. Находившимся в нем двум летчикам удалось катапультироваться, их жизни вне опасности, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Ранее о падении в Нижегородской области истребителя МиГ-31 сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По данным Минобороны, истребитель МиГ-31 Центра подготовки авиационного персонала потерпел аварию около 15:30 мск во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на одном из военных аэродромов в Нижегородской области.

"По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", - отметили в министерстве. На месте падения работает комиссия ведомства, которая должна установить причины аварии.

Экипаж самолета не пострадал. "Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что истребитель выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдном месте - разрушений на земле нет.