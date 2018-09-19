СК РФ завершил расследование дела о хищении денег у Владимира Этуша

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат артиста Михаил Иоффе.
"Нам объявили в Следственном комитете, что следствие закончено, и мы приступили к ознакомлению с тремя томами материалов дела", - сказал Иоффе. По его словам, в материалах дела следователи "уточнили даты, суммы и обстоятельства при совершении мошенничества". "Сумма ущерба незначительно уменьшилась", - отметил адвокат.
В октябре 2017 года СК РФ возбудил уголовное дело по факту хищения денег у Этуша. Тверской суд Москвы в рамках этого дела заключил под стражу экс-председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджии, которому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ. Барганджия в суде рассказал, что передал деньги Этуша третьему лицу на реализацию делового проекта.
2 ноября 2017 года адвокат обвиняемого Марина Чижова рассказала ТАСС, что Барганджия компенсировал Этушу $260 тыс. (около 15 млн рублей), частично погасив долг в 28 млн рублей. 10 ноября 2017 года жена артиста Елена Этуш сообщила на своей странице в Facebook, что ее мужу деньги возвращены в полном объеме.
Позднее следствие отозвало ходатайство о продлении Барганджии меры пресечения и он был освобожден из-под стражи 15 января 2018 года.