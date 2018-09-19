Суд продлил срок ареста пятерым фигурантам дела об избиении в колонии Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей пятерым экс-сотрудникам УФСИН по Ярославской области по делу о пытках в колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд продлил срок содержания под стражей до 20 декабря Яблокову, Ефремову, Драчеву, Богданову, Соловьеву", - сказала судья Ольга Димитрова.
Прокурор в ходе заседания назвал ходатайство следствия обоснованным.
Продление срока ареста поддержала адвокат заключенного Макарова Ирина Бирюкова. "Срок нахождения в колонии Макарова был сегодня сокращен на два месяца, он может освободиться 2 октября. Соответственно, если сейчас изменить меру пресечения кому-либо из подсудимых, они могут воздействовать на Макарова, я полностью поддерживаю ходатайство следствия о продлении арестов", - сказала она.
Все пятеро арестованных, отвечая на вопросы судьи, сказали, что в конце августа их уволили из колонии. До этого сообщалось об их временном отстранении от работы в связи с возбуждением уголовного дела.
Ранее суд также до 20 декабря продлил срок ареста еще восьми фигурантам и оставил под домашним арестом начальника по воспитательной части ярославской колонии №1 Ивана Калашникова.
Дело о пытках в ярославской колонии
Материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года появился на сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которую предоставили юристы фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля его передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела об избиении Макарова. По этому факту также возбудили уголовное дело, объединив его с первым. 13 обвиняемых арестованы, один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.