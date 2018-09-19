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СК проводит проверку после обрушения на золотодобывающей шахте в Челябинской области

В результате ЧП погиб человек

ТАСС, 19 сентября. Следователи начали проверку после обрушения на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, где погиб один человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Сегодня на шахте "Центральная" в дневное время произошло обрушение, в результате чего получил смертельную травму один рабочий. В настоящее время на месте работают следователи СК, спасатели. СК организовал проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону ТАСС уточнили, что пострадавший сначала находился в сознании, был обнаружен спасателями, поднят на поверхность, но скончался в карете скорой помощи. "Это мужчина 1989 года рождения", - пояснили в пресс-службе.

Обвал породы произошел в 17:55 (15:55 мск) на глубине примерно 800 метров. В момент обрушения там находились два человека, из них один погиб, второй не пострадал. ЧП не повлияло на производственный процесс. 

В пресс-службе "Южуралзолото ГК" уточнили, что в результате несчастного случая погиб работник подрядной организации "Шахта Запад", уточнив, что в причинах инцидента будет разбираться государственная комиссия.

На месте происшествия работают 20 человек и три единицы техники. Обстоятельства и причина обрушения устанавливаются.

Ростехнадзор намерен создать комиссию для расследования несчастного случая. На место происшествия уже выехал инспектор.

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