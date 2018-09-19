СК начал проверку после крушения дельтаплана под Читой

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена по факту крушения мотодельтаплана в пригороде Читы, сообщается в среду на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту крушения мотодельтаплана вблизи аэродрома Каштак (пригород Читы). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Мотодельтаплан упал в среду на территории спортивного аэродрома Каштак и загорелся. Погибли два человека - пилот и пассажир.
Аэродром Каштак находится в пригороде Читы, на его территории базируется Читинский аэроклуб ДОСААФ.