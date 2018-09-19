СК завел дело на бизнесмена, угрожавшего взорвать самолет Москва - Владивосток

ДТП с автобусами в Воронежской области

Врачи рассказали о состоянии девяти пострадавших при столкновении автобусов под Воронежем

Специалисты оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести, но жизни пострадавших ничто не угрожает

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