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СК завел дело на бизнесмена, угрожавшего взорвать самолет Москва - Владивосток

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Директор московской компании, угрожавший взорвать самолет, который летел из Москвы во Владивосток, стал фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Угроза совершения террористического акта на борту самолета")", - сообщили в СК.

По предварительным данным, 19 сентября 32-летний директор столичной рекламной компании во время полета высказывал угрозы физической расправы в адрес членов экипажа, угрожал взорвать самолет, а также ударил кулаком по лицу бортпроводника, пресекавшего его противоправные действия. Мужчина продолжал буянить и в отделе транспортной полиции аэропорта Владивостока. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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