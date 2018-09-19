Двое сотрудников инженерного управления СПбГУ задержаны по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Двое сотрудников инженерного управления Санкт-Петербургского государственного университета задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.
"Начальник ремонтно-эксплуатационного отдела №4 управления главного инженера СПбГУ и его заместитель задержаны", - сказал собеседник агентства.
На сайте регионального управления СК сообщается, что 18 сентября подозреваемые, находясь в служебном помещении, получили от представителя одной из коммерческих структур 200 тыс. рублей взятки за приемку выполненных работ по ранее заключенным договорам.
В пресс-службе управления ТАСС не смогли уточнить характер работ, в рамках которых получена взятка.