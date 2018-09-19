{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двое сотрудников инженерного управления СПбГУ задержаны по делу о взятке

Размер взятки составил 200 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Двое сотрудников инженерного управления Санкт-Петербургского государственного университета задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

"Начальник ремонтно-эксплуатационного отдела №4 управления главного инженера СПбГУ и его заместитель задержаны", - сказал собеседник агентства.

На сайте регионального управления СК сообщается, что 18 сентября подозреваемые, находясь в служебном помещении, получили от представителя одной из коммерческих структур 200 тыс. рублей взятки за приемку выполненных работ по ранее заключенным договорам.

В пресс-службе управления ТАСС не смогли уточнить характер работ, в рамках которых получена взятка.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Пострадавшие в ресторане в Солсбери выписаны из больницы
Глава отделения сестринского ухода Лорна Уилкинсон сообщила, что следов нервно-паралитического вещества у пациентов не обнаружили
Читать полностью