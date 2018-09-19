ВС Дагестана оставил под стражей экс-министра здравоохранения по делу о мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение районного суда о продлении до 7 ноября срока ареста бывшего министра здравоохранения республики Танки Ибрагимова по делу о мошенничестве на 115 млн рублей, сообщила в среду журналистам руководитель пресс-службы ВС Зарема Мамаева.

"Не согласившись с вынесенным судебным актом о продлении срока содержания под стражей, адвокат Танки Ибрагимова обжаловал принятое постановление. Однако Верховный суд республики апелляционным постановлением от 17 сентября 2018 года оставил избранную в отношении подозреваемого меру пресечения в силе", - сказал Мамаева.

5 сентября Кировский районный суд Махачкалы продлил срок содержания экс-главы минздрава под стражей до 7 ноября.

Ибрагимов и его подчиненные подозреваются в создании организованной преступной группы для хищения бюджетных средств, в частности 44 млн рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования и 71 млн рублей при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медучреждений. В отношении Ибрагимова возбуждены два дела по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.