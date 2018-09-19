Пострадавшие в ресторане в Солсбери выписаны из больницы

"Эти два человека уже выписаны. Учитывая недавние события, мы проверили их на наличие [в организме] нервно-паралитического вещества, подобного "Новичку". Анализы обоих пациентов показали отрицательный результат", - сказала Уилкинсон, подчеркнув, что пациенты "здоровы и более не нуждаются в госпитализации".

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Мужчина и женщина, пострадавшие в минувшее воскресенье в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери, выписаны из стационара. Об этом в среду в Twitter сообщила окружная больница Солсбери, опубликовавшая заявление главы отделения сестринского ухода Лорны Уилкинсон.

Полиция графства Уилтшир 16 сентября сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери, который находится в 300 м от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, все прилегающие к нему дороги перекрыли. На место ЧП были направлены пожарные и четыре машины скорой помощи, в том числе группа быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях, сотрудники которой были в костюмах химической защиты.

Газета The Sun 18 сентября сообщила имена мужчины и женщины, отравившихся во время инцидента. По информации издания, речь идет о 42-летнем британце Алексе Кинге и его 30-летней жене родом из Нижнего Новгорода Анне Шапиро. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах издание сообщило, что пара могла быть отравлена стрихнином. Посольство России в Великобритании не смогло подтвердить достоверность данной публикации.

Пресс-служба полиции графства Уилтшир информировала, что воскресный инцидент не рассматривается как "подозрительный".