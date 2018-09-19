СК возбудил дело после смерти подростка от отравления наркотиком в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от отравления синтетическим наркотиком в Ростове-на-Дону, сообщается в пресс-релизе СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") в связи со смертью 15-летнего подростка. Согласно акту судебно-медицинского исследования, смерть наступила от острого отравления синтетическим наркотическим средством", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в среду в ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена публикация о том, что пятнадцатилетний житель Ростова-на-Дону скончался после принятия в компании друзей наркотического средства. В СМИ также приводятся сведения о том, что отец погибшего подростка неоднократно обращался в правоохранительные органы, был готов предоставить им информацию, касающуюся обстоятельств смерти сына. По данным СК, в статье утверждается, что доводы отца "никем выслушаны не были, а в возбуждении уголовного дела было отказано".

"В центральном аппарате СК России немедленно отреагировали на критику в СМИ. В следственном управлении СК России по Ростовской области решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано необоснованным и сегодня уголовное дело возбуждено. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, дана всесторонняя и объективная юридическая оценка действиям сотрудников СК, которые отказали в возбуждении уголовного дела", - сообщается в пресс-релизе.

Также, по данным СК, будет проверена изложенная в статье информация о свободной продаже в аптеках региона препаратов, способных вызвать наркотическую зависимость.

"Необходимо отметить, что еще в январе 2018 года следственными органами СК России по Ростовской области были выделены в отдельное производство и направлены в органы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела материалы по факту сбыта наркотических средств несовершеннолетнему. Только сегодня, 19 сентября, спустя девять месяцев, по результатам рассмотрения материала сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 УК РФ", - уточняется в пресс-релизе.

Проверки надзорных органов

Кроме того, как сообщает СК, в рамках расследования уголовного дела по факту смерти подростка "будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов внутренних дел, которые своевременно не приняли меры, направленные на выявление и пресечение незаконной продажи, том числе несовершеннолетним, лекарственных средств, способных вызвать наркотическую зависимость".

Следователи также направили в адрес первого заместителя губернатора Ростовской области информацию для организации проверок надзорными, контролирующими органами, в том числе Росздравнадзором, для исключения незаконной продажи таких препаратов. Аналогичные письма направлены в адрес прокурора Ростовской области и начальника ГУВД по Ростовской области. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.