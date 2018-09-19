Устроивший стрельбу в офисном здании в Висконсине погиб

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который в среду открыл стрельбу в офисном здании в Мидлтоне (штат Висконсин) и был ранен полицейскими, скончался в больнице. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на шефа полиции города Чака Фолка.

Как уточнил полицейский, власти считают, что у подозреваемого не было сообщников. Огонь был открыт в офисе компании, выпускающей программное обеспечение. Агентство отмечает, что речь идет об инциденте "на рабочем месте".

По данным AP, стрелявший ранил трех человек, их госпитализировали. Некоторые СМИ ранее сообщали, что пострадавших было четверо или пятеро. Прибывшие на место полицейские ранили подозреваемого. Врачам не удалось спасти его жизнь, информации о состоянии других пострадавших пока не поступало.

Личность человека, открывшего стрельбу, не разглашается. Власти пока не раскрывают иных подробностей произошедшего.