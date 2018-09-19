Фотограф Жан-Клод Арно предстал перед шведским судом по делу об изнасилованиях

ТАСС, 19 сентября. Суд Стокгольма в среду начал рассмотрение дела обвиняемого в изнасилованиях фотографа Жан-Клода Арно, из-за которого было отложено присуждение Нобелевской премии в области литературы за 2018 год. Об этом сообщает газета The Guardian.

Судебное слушание, которое проходило за закрытыми дверями, включало рассмотрение показаний заявителя и семи свидетелей. Заключительное слушание пройдет 24 сентября, точная дата вынесения приговору Арно пока не определена. В случае признания виновным в двух случаях изнасилования в 2011 году общественному деятелю будет грозить до шести лет тюремного заключения. Арно отверг все обвинения в свой адрес, а его адвокат назвал судебный процесс "охотой на ведьм", заявив, что "доказательства, представленные судом, неубедительны".

В ноябре 2017 года шведские СМИ сообщили, что 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах фотографа и арт-директора стокгольмского литературного клуба Forum Жан-Клода Арно - супруга поэтессы Катарины Фростенсон, которая является членом присуждающей Нобелевскую премию по литературе Шведской академии с 1992 года.

Имя фотографа упоминалось в связи с еще одним скандалом. Так, в декабре 2017 года газета Dagens Nyheter опубликовала материал, согласно которому он неоднократно раскрывал имена лауреатов Нобелевской премии по литературе до их объявления, нарушая тем самым правила Нобелевского фонда.

Расследованием связей членов Шведской академии с Арно занималась независимая юридическая фирма. По его итогам было выявлено семь утечек информации: были раскрыты имена Виславы Шимборской (лауреат премии в 1996 году), Эльфриды Елинек (2004), Гарольда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана (2016). Выяснилось, что сведения разглашали некоторые академики.

На фоне скандала в апреле 2018 года три члена Шведской академии - Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд - объявили, что покидают учреждение. Вскоре об отставке заявила постоянный секретарь Сара Даниус, затем от членства отказались супруга Арно Катарина Фростенсон, поэтесса Лотта Лотасс и переводчик Сара Стридсберг. Шведская академия признала, что в результате скандала "репутация Нобелевской премии по литературе пострадала", а доверие к самому учреждению "было подорвано". Согласно опросам, такого же мнения придерживаются 62% шведов, 29% считают, что следует сменить всех членов академии.