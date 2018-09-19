В Калифорнии полностью локализовали рекордный по площади природный пожар

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью локализовали природный пожар на севере Калифорнии, признанный крупнейшим по площади в истории этого американского штата. Об этом в среду сообщили представители Федеральной службы охраны лесов США.
Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства, пожар, названный в честь округа Мендосино, где он вспыхнул в июле этого года, "локализован на 100%". Его общая площадь превысила 1,86 тыс. кв. км.
По данным властей, пламя за два месяца уничтожило более 150 домов и около 280 построек в округах Колуза, Лейк и Мендосино. Пожар привел к эвакуации нескольких тысяч человек, многие из которых уже вернулись в свои дома. При тушении огня погиб один пожарный. Причины начала возгорания до сих пор не установлены.
До этого самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря прошлого года и получивший имя "Томас". Его максимальная площадь составила 1,14 тыс. кв. км. Тогда жертвами стихии стали два человека, более 1 тыс. домов были уничтожены. Ущерб, нанесенный "Томасом", по оценкам властей, составил около $150 млн.