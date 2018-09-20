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В Колумбии восемь человек погибли в результате наезда грузовика на людей

Группа людей собралась на шоссе, чтобы посмотреть последствия ДТП, когда водитель самосвала не справился с управлением и въехал в них

БОГОТА, 20 сентября. /ТАСС/. Восемь человек погибли и еще десять получили травмы различной степени тяжести в результате наезда грузовика на людей в Колумбии. Об этом в среду сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в среду днем на трассе, которая соединяет колумбийские города Гуадуас и Пуэрто-Сальгар (центральный департамент Кундинамарка). Группа людей собралась на шоссе, чтобы посмотреть последствия другого ДТП, которое произошло ранее утром, когда водитель самосвала не справился с управлением и въехал в них.

По предварительным данным, у транспортного средства могли отказать тормоза. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

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Колумбия
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