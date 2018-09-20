Недомогание 24 учащихся на Чукотке вызвано вирусной инфекцией

ТАСС, 20 сентября. Плохое самочувствие госпитализированных в среду 24 учащихся чукотского лицея связано не с отравлением, а с вирусной инфекцией. Такую оценку медиков приводит в четверг пресс-служба регионального правительства.
19 сентября 24 учащихся Чукотского окружного профильного лицея попали в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Следователи в Анадыре возбудили уголовное дело из-за группового заболевания учащихся. В рамках него допрашивались руководители учебного заведения и работники пищеблока, образцы горячего питания были направлены на исследование.
"Мы склоняемся к тому, что причиной плохого самочувствия лицеистов стала вирусная инфекция. Это не отравление, но внешние симптомы схожи. Сейчас все учащиеся чувствуют себя нормально, их здоровью ничто не угрожает. Под наблюдением инфекционистов остаются три студента, они также в удовлетворительном состоянии, их здоровье беспокойства не вызывает, завтра, 21 сентября, ребят планируется выписать из больницы", - цитирует пресс-служба главного врача Чукотской окружной больницы Алексея Крапивкина.
Начальник департамента образования, культуры и спорта Чукотки Андрей Боленков также отмечает, что, скорее всего, эта ситуация не связана с качеством продуктов.
"Дело в том, что поставка продуктов питания для лицея и Чукотского многопрофильного колледжа идет из одного источника. От студентов колледжа обращений на плохое самочувствие не поступало", - цитирует пресс-служба Боленкова.