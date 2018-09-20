Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Челябинской области завершены

ТАСС, 20 сентября. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в поселке Новогорный Челябинской области, где без газа из-за хищения оборудования остались 1,2 тыс. человек, завершены. Пуск газа запланирован на 09:00 мск 20 сентября, сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
"19 сентября в 16:00 аварийно-восстановительные работы завершены. Пуск газа потребителям запланирован на 09:00 20 сентября", - говорится в сообщении.
17 сентября из поселка Новогорный диспетчеру поступило сообщение о том, что с газопровода пропали 53 прижимные гайки пробок кранов на вводе в подъезды многоквартирных домов на пяти улицах. На место оперативно приехали специалисты, которые перекрыли заглушки. В зону отключения попали 15 многоквартирных домов, 1274 квартиры. По факту хищения было возбуждено уголовное дело.