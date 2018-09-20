Автомобиль с четырьмя рыбаками ушел под воду в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Автомобиль с четырьмя рыбаками в ночь на четверг ушел под воду в районе села Верхняя Эконь близ Комсомольска (Хабаровский край). По предварительным данным, выживших в результате происшествия нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
"Сообщение о происшествии поступило <…> еще в ночное время. Непосредственно на место происшествия выезжали спасатели, но из-за темноты нельзя было увидеть место, куда ушел автомобиль под воду. Утром <…> сотрудники полиции вместе с родственниками выполнили операцию по подъему автомобиля из воды, сейчас сотрудники полиции работают над выяснением обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, в машине находились четыре человека, информации о том, что кто-то выжил, не поступало", - сказал собеседник агентства.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.