NBC: два человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в Пенсильвании

ТАСС, 20 сентября. По меньшей мере два человека погибли после того, как неизвестный открыл в среду вечером стрельбу в одном из домов престарелых в штате Пенсильвания. Об этом сообщает местное отделение телекомпании NBC со ссылкой на источники.

По его данным, инцидент произошел в населенном пункте Ист-Гошен, расположенном в округе Честер.

На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. В качестве меры предосторожности были закрыты расположенные рядом школы. Отмечается, что нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся.