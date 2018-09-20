{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в США

NBC: два человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в Пенсильвании

Нападавший скрылся с места преступления

ТАСС, 20 сентября. По меньшей мере два человека погибли после того, как неизвестный открыл в среду вечером стрельбу в одном из домов престарелых в штате Пенсильвания. Об этом сообщает местное отделение телекомпании NBC со ссылкой на источники.

По его данным, инцидент произошел в населенном пункте Ист-Гошен, расположенном в округе Честер.

На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. В качестве меры предосторожности были закрыты расположенные рядом школы. Отмечается, что нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся.

Теги
СШАСтрельба в США
Расследование пожара в "Зимней вишне"
Экс-директору компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня" не удалось оспорить арест
Юлию Богданову оставили под арестом на три месяца
Читать полностью