Экс-директору компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня" не удалось оспорить арест

"Суд постановил: постановление Центрального районного суда Кемерова от 22 августа 2018 года в отношении Богдановой <...> оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья Дмитрий Ежов.

КЕМЕРОВО, 20 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил под арестом еще на три месяца Юлию Богданову - бывшего генерального директора "Кемеровского кондитерского комбината" (основной собственник ТЦ "Зимняя вишня"), обвиняемой по уголовному делу о пожаре в ТЦ, из-за которого 25 марта погибли 60 человек, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Богданова была задержана 30 марта, срок содержания ее под стражей истекал в конце августа. В конце июля дело в отношении Богдановой и шести других обвиняемых было выделено в отдельное производство, ей было перепредъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 и ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей"). Вину она не признала.

В конце августа по ходатайству следствия суд продлил арест еще на три месяца - до 24 ноября. Тогда на заседании представитель СК сообщил, что, находясь на свободе, обвиняемая может препятствовать расследованию, оказать воздействие на свидетелей или скрыться, чтобы избежать ответственности.

В четверг на заседании представитель СК просил жалобу адвокатов оставить без удовлетворения. Он отметил, что в отношении Богдановой и других фигурантов дело выделено в отдельное производство, но в целом расследование и сбор доказательств продолжаются.

Прокуратура также просила оставить постановление суда о продлении ареста без изменений.

Суд также оставил в силе постановление о продлении ареста до 24 ноября в отношении бывшего генерального директора компании - арендатора торгового центра "Зимняя вишня" Надежды Судденок.

"Суд постановил: постановление Центрального районного суда Кемерова от 22 августа 2018 года <..> оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказала судья Маргарита Данилевская.

Позиция защиты

Адвокаты обвиняемой поддержали свою жалобу и настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест, который, по их словам, так же, как и содержание в СИЗО, является ограничением свободы. Они добавили, что все доказательства по делу закреплены и повлиять на них Богданова не может. Кроме того, защита отмечала, что, уже зная о задержании других фигурантов дела, Богданова давала показания и не пыталась скрыться.

Богданова заявила в суде, что следствие "каждый раз формально перечисляет основания [для продления меры пресечения]". "Я не собиралась скрыться от следствия", - сказала она.

Всего по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" проходят 12 фигурантов, все они арестованы по ходатайству следствия. Также в четверг суд рассмотрит апелляционную жалобу на продление ареста бывшему генеральному директору компании - арендатора торгового центра Надежде Судденок.