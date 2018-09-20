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Полицейские передали в суд дело наехавшего на людей в центре Москвы таксиста

16 июня водитель таксомоторной компании "Чекпоинт" въехал в толпу людей на тротуаре около Гостиного Двора, в результате чего пострадали восемь человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские передали в Тверской суд Москвы уголовное дело в отношении таксиста, который во время чемпионата мира по футболу не справился с управлением и въехал в толпу пешеходов на тротуаре около Гостиного Двора в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело с обвинительным заключением в настоящее время передано в Тверской районный суд Москвы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вечером 16 июня водитель таксомоторной компании "Чекпоинт", гражданин Киргизии, не справился с управлением и въехал в толпу людей на тротуаре около Гостиного Двора. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе иностранные граждане из Мексики и Украины. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

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