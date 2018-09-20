СК начал доследственную проверку после взрыва газа в жилом доме в Башкирии

ТАСС, 20 сентября. Следователи начали доследственную проверку по факту взрыва газа в доме в Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, начата доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Башкирии в четверг, по данным МЧС, два человека погибли, еще двое пострадали. Взрыв произошел в населенном пункте Улукулево в жилом кирпичном одноэтажном доме. В результате произошло обрушение двух квартир. Сотрудники МЧС России извлекли двух пострадавших, они доставлены в ЦРБ Кармаскалинского района.

В доме проживали восемь человек. Для жильцов организован пункт временного размещения, на месте работают психологи и кинологи. Ведется разбор завалов. В экстренных службах ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, людей под завалами нет. В ликвидации последствий взрыва задействованы более 110 человек.