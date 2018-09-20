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СМИ: в Индии при падении давления внутри самолета пострадали более 30 человек

По данным телеканала NDTV, пассажиры жаловались на кровотечение из носа, ушей и сильные головные боли

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Более 30 пассажиров авиалайнера индийской компании Jet Airways, вылетевшего утром в четверг по маршруту Мумбаи - Джайпур, почувствовали себя плохо из-за падения давления в салоне. Как сообщает телеканал NDTV, пассажиры жаловались на кровотечение из носа, ушей и сильные головные боли.

По данным телеканала, вскоре после взлета давление в самолете Boeing 737, на борту которого находилось 166 человек, стало резко снижаться. Автоматически сработала система выброса кислородных масок. Пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие.

Авиалайнер срочно вернулся в Мумбаи. В аэропорту врачи оказали первую помощь пострадавшим.

По предварительной информации, причиной ЧП могла стать ошибка экипажа, не включившего нужный режим в салоне, указывает телеканал.

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