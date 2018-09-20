На месте взрыва газа в Башкирии завершили поисково-спасательные работы

"Поиски возможных пострадавших на месте происшествия завершены. Установлено, что пострадавших под завалами нет. Продолжаются работы по разбору завалов и установлению причины происшествия", - сказали в пресс-службе.

ТАСС, 20 сентября. Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Башкирии завершены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

По данным МЧС, в местном сельском клубе оборудован пункт временного размещения жильцов разрушенного дома. "Жильцам предложено разместиться в сельском клубе, но, возможно, они разместятся у своих родственников", - отметил сотрудник пресс-службы.

В ГУ МЧС по региону создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.

Как сообщалось, бытовой газ взорвался в четверг в жилом кирпичном одноэтажном доме в населенном пункте Улукулево в Башкирии. В результате взрыва два человека погибли, еще двое пострадали. Произошло обрушение двух квартир. Сотрудники МЧС извлекли двух пострадавших, они доставлены в ЦРБ Кармаскалинского района.

Всего в доме проживали восемь человек. По факту взрыва газа и гибели людей начата доследственная проверка.