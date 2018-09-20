Состояние пострадавших при взрыве газа в Башкирии оценивается как средней тяжести

ТАСС, 20 сентября. Двое пострадавших в результате взрыва газа в жилом одноэтажном доме в Башкирии находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"Оба пострадавших при хлопке газа в Кармаскалинском районе находятся в состоянии средней тяжести. Пострадавшие - взрослые, они госпитализированы в Центральную районную больницу", - отметили в пресс-службе.

В четверг в населенном пункте Улукулево в Башкирии взорвался бытовой газ в жилом кирпичном одноэтажном доме, произошло обрушение двух квартир. Два человека погибли, еще двое пострадали. Всего в доме проживали восемь человек.

Для жильцов организован пункт временного размещения в местном клубе. Поисково-спасательные работы завершены, продолжается разбор завалов, начата доследственная проверка. Причины ЧП устанавливаются.