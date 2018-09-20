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После взрыва газа в жилом доме в Башкирии возбудили уголовное дело

Предварительная причина - неисправность газового оборудования, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону

ТАСС, 20 сентября. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Башкирии, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, причина ЧП - неисправность газового оборудования. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

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"Следственными органами СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Предварительная причина происшествия - неисправность газового оборудования", - говорится в сообщении.

В компании "Газ-Сервис", обслуживающей дом, в свою очередь, сообщили, что газовые службы Кармаскалинского района не получали жалоб на работу оборудования в доме, где взорвался бытовой газ. 

"Проверка оборудования в доме проводилась 4 сентября, никаких нарушений не было выявлено. Заявок, жалоб также не поступало. Причину произошедшего выясняет следствие", - сообщили ТАСС в компании "Газ-Сервис".

По данным следствия, утром в четверг в одноэтажном кирпичном четырехквартирном жилом доме в поселке Улукулево произошел взрыв бытового газа. Два человека погибли, еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести. В результате произошедшего одна квартира уничтожена полностью, остальные повреждены. Ведется расследование.

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