Рейсовый автобус загорелся на трассе М2 в Подмосковье

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возгорание рейсового автобуса на трассе М2 в Подмосковье произошло в результате столкновения с другим автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС РФ по Московской области.
"В 08:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Подольск, 42-й км трассы М-2 "Крым" в районе населенного пункта Бережки. В результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное боковое столкновение двух транспортных средств", - пояснили в пресс-службе.
В результате происшествия движение на автодороге ограничено по одной полосе, розлива топлива нет, никто не пострадал. Возгорание быстро было ликвидировано.
В пресс-службе компании "Мострансавто", которой принадлежит автобус, подтвердили, что в результате ЧП пострадавших нет. В пресс-службе также сообщили ТАСС, что загоревшийся автобус следовал из Чехова в Москву, предприятие выделило автобус для транспортировки пассажиров к станции метро.
"Автобус марки Hyundai Universe 2011 года выпуска, следовавший по маршруту 365, совершил вынужденную остановку в результате задымления в моторном отсеке. Водитель автобуса, следуя инструкции, сообщил о случившемся в диспетчерскую службу, после остановки помог пассажирам покинуть салон автобуса. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе "Мострансавто".
В компании отметили, что водитель работает на предприятии более 30 лет, а автобус проходил все плановые технические осмотры, его полная диагностика была проведена 29 августа. "Причины случившегося на данный момент устанавливаются", - заключили в компании.