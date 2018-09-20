Два моряка с российского судна "Палладий" могут покинуть Южную Корею в конце недели

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Два члена экипажа российского судна "Палладий", задержанного за долги в Пусане (Южная Корея), могут уехать из страны в конце недели, не дожидаясь завершения следствия над остальными членами команды, сообщил в четверг ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации "Российский профсоюз моряков" (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"На двух человек, второго помощника и четвертого механика, в принципе, оформлены документы для репатриации. Консул оформил визы, купил им билеты. Пока они оформляли визы, пришло постановление суда об их задержке до конца недели. Возможно, будут дополнительные опросы этих членов экипажа <…> Есть вероятность того, что они могут покинуть страну до конца недели", - сказал Суханов.

Он добавил, что остальные члены экипажа, задержанные за попытку покинуть порт вопреки требованию властей, переведены в следственный изолятор. "Очередным решением суда на днях принято решение о переводе трех членов экипажа (капитана, судовладельца и одного из матросов) из КПЗ в СИЗО. Судебные слушания в отношении обвиняемых могут продлиться на месяцы, возможно, полгода", - отметил председатель профсоюза.

По итогам первого этапа судебных слушаний, возможно, на этой неделе, остальным членам экипажа можно будет ходить на берег, уточнил собеседник агентства. "Компания может, в принципе, поменять экипаж, может договориться с портом - оставить минимальный экипаж. Все будет зависеть от того, как будут вести себя моряки. Компанию пока устраивает, что моряки сторожат корабль во время слушаний", - сказал Суханов, отметив, что суммы штрафов по мере хода слушаний постоянно возрастают.

Судно "Палладий" было задержано за долги по зарплате в Пусане. Ночью 28 августа оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов, игнорируя требования властей вернуться в порт. В результате к его задержанию был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом. Четыре члена экипажа, включая капитана, судовладельца, старшего механика и матроса, были задержаны, позже старшего механика освободили.

Остальные моряки находятся на борту судна. Сообщалось, что до окончания следствия они не имеют права покидать территорию порта Пусан.