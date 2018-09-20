{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правоохранители в Перми задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"

По данным следствия, подозреваемые проводили собрания и прием в запрещенную организацию новых членов

ТАСС, 20 сентября. Сотрудники Росгвардии и ФСБ в Перми задержали граждан, входящих в запрещенную в РФ религиозную организацию. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе, опубликованном на сайте Росгвардии.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, задержанные принимали новых членов в организацию "Свидетели Иеговы" (ее деятельность запрещена на территории РФ).

"В ходе совместных действий проверены более десятка адресов, где были изъяты крупные суммы денежных средств и запрещенная на территории РФ литература", - отмечается в сообщении Росгвардии.

По данным следствия, подозреваемые проводили собрания и прием в запрещенную организацию новых членов, что и стало главной причиной для возбуждения уголовного дела и задержания.

Теги
РоссияПермский край
Комиссия ООН сообщила о шести нападениях на храмы канонической церкви на Украине за лето
При этом наблюдатели уточнили, что полиция возбудила уголовные дела только по двум зафиксированным инцидентам
Читать полностью