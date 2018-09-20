Правоохранители в Перми задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"

ТАСС, 20 сентября. Сотрудники Росгвардии и ФСБ в Перми задержали граждан, входящих в запрещенную в РФ религиозную организацию. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе, опубликованном на сайте Росгвардии.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, задержанные принимали новых членов в организацию "Свидетели Иеговы" (ее деятельность запрещена на территории РФ).
"В ходе совместных действий проверены более десятка адресов, где были изъяты крупные суммы денежных средств и запрещенная на территории РФ литература", - отмечается в сообщении Росгвардии.
По данным следствия, подозреваемые проводили собрания и прием в запрещенную организацию новых членов, что и стало главной причиной для возбуждения уголовного дела и задержания.