Комиссия ООН сообщила о шести нападениях на храмы канонической церкви на Украине за лето

ТАСС, 20 сентября. Мониторинговая комиссия ООН зафиксировала шесть случаев нападения на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата в период с 16 мая по 15 августа 2018 года. Об этом сообщает в четверг официальный сайт УПЦ со ссылкой на отчет, опубликованный на официальной странице Мониторинговой миссии в Facebook.

"В течение отчетного периода УВКПЧ [Управление верховного комиссара ООН по правам человека] задокументировало шесть нападений на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, - отмечается в документе. - Так, 5 августа 2018 года в Одессе на входной двери трех храмов были написаны слова "Отделение ФСБ"".

При этом наблюдатели уточнили, что полиция возбудила уголовные дела только по двум из шести зафиксированных инцидентов.

С 2014 года по март 2018 года, по информации, которую приводил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, экстремистами и раскольниками на Украине было захвачено 50 храмов канонической церкви.