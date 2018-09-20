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Комиссия ООН сообщила о шести нападениях на храмы канонической церкви на Украине за лето

При этом наблюдатели уточнили, что полиция возбудила уголовные дела только по двум зафиксированным инцидентам

ТАСС, 20 сентября. Мониторинговая комиссия ООН зафиксировала шесть случаев нападения на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата в период с 16 мая по 15 августа 2018 года. Об этом сообщает в четверг официальный сайт УПЦ со ссылкой на отчет, опубликованный на официальной странице Мониторинговой миссии в Facebook.

"В течение отчетного периода УВКПЧ [Управление верховного комиссара ООН по правам человека] задокументировало шесть нападений на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, - отмечается в документе. - Так, 5 августа 2018 года в Одессе на входной двери трех храмов были написаны слова "Отделение ФСБ"".

При этом наблюдатели уточнили, что полиция возбудила уголовные дела только по двум из шести зафиксированных инцидентов.

С 2014 года по март 2018 года, по информации, которую приводил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, экстремистами и раскольниками на Украине было захвачено 50 храмов канонической церкви.

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УкраинаКирилл (патриарх)
Источник: в Новой Москве ликвидировали пожар
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