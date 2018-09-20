Оперативники предотвратили ввоз в Крым более 2,5 тонны контрафактного спирта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тонны контрафактного спирта пытались перевезти злоумышленники в Крым под видом молока. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД России.

"Сотрудниками МВД по Республики Крым совместно с коллегами из ФСБ в ходе реализации оперативной информации задокументирован факт незаконной перевозки с целью сбыта крупной партии алкогольной продукции", - отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции в районе Феодосии на одной из автозаправочных станций остановили грузовой автомобиль с полуприцепом. Согласно сопроводительным документам, грузовик двигался из Кабардино-Балкарской Республики в Симферополь и перевозил молочную продукцию. В ходе проверки в полуприцепе обнаружены и изъяты 520 емкостей по пять литров каждая, содержащих жидкость с характерным запахом спирта. Общий объем изъятого составил 2560 литров.

"Из заключения химической экспертизы следует, что перевозимая жидкость является этиловым спиртом с объемной долей 95 - 95,3%. Всего в результате спецоперации полицейские изъяли нелегальной алкогольной продукции на общую сумму 125 440 рублей. Следственным управлением МВД по Республике Крым в отношении лица, перевозившего спирт, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171-3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции")", - говорится в сообщении.