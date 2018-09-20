В Ингушетии задержали полицейского с 3 граммами героина

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции, хранивший героин, задержан правоохранительными органами Ингушетии. Об этом в четверг сообщает пресс-служба МВД РФ по Ингушетии.

"Сотрудниками подразделения собственной безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в городе Малгобеке, задержан 37-летний сотрудник полиции, который незаконно хранил около 3 граммов героина. Он задержан <…> и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 ("Незаконное хранение наркотических средств")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материал проверки передан в следственные органы, в ближайшее время полицейский будет уволен из органов внутренних дел. Решается вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей.