Суд в Петербурге закрыл процесс по делу о хищениях при установке границ в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Ленинградский окружной военный суд подтвердил наличие секретных документов в деле о хищениях в рамках госконтракта об установке внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, процесс будет проходить в закрытом режиме.

"Уголовное дело будет рассматриваться <…> Ленинградским окружным военным судом и в закрытом режиме", - сказано в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что 224-й гарнизонный военный суд в Петербурге обнаружил в деле секретные документы министерства иностранных дел РФ и направил материалы на рассмотрение в вышестоящий суд. Адвокат одного из фигурантов дела Павел Сафонов отмечал, что ранее секретности в материалах не усмотрел ни прокурор, ни суд при принятии дела к производству. Решение о передаче материалов в вышестоящую инстанцию было обжаловано защитниками обвиняемых, но постановление осталось без изменения, а жалоба - без удовлетворения.

Начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ Сергей Травин, руководитель океанографического отдела указанного управления Леонид Шальнов, замначальника производства ФКУ "208 Центральное картографическое производство ВМФ" Алексей Глазко, генеральный директор ООО "Управляющая компания Проминвест" Борис Савельев обвиняются в хищении средств, выделенных в рамках госконтракта на установление внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане. По версии следствия, фигуранты, находясь в Москве и Петербурге, обманув ряд уполномоченных лиц Минобороны РФ, похитили почти 70 млн рублей. Действия Травина, Шальнова, Глазко и Савельева квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере.