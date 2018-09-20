Суд в Курской области освободил участника акции 26 марта в Москве, ударившего полицейского

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Льговский районный суд Курской области постановил освободить из колонии участника несанкционированной акции 26 марта 2017 года в центре Москвы Дмитрия Крепкина, осужденного на 1,5 года колонии за применении насилия в отношении полицейского. Об этом ТАСС сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Роман Лызлов, представляющий интересы осужденного.

"20 сентября Льговский районный суд Курской области постановил освободить фигуранта дела "26 марта" Дмитрия Крепкина. Суд удовлетворил ходатайство о зачете наказания Дмитрию Крепкину день за полтора за содержание под стражей", - сказал защитник, отметив, что решение суда вступит в силу, если в течение 10 дней его не обжалует прокуратура.

По словам адвоката, Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Крепкина, в которой "говорится, что судебные решения по его делу являются необоснованными и не соответствуют требованиям справедливого судебного разбирательства".

7 декабря Тверской суд Москвы признал Крепкина виновным и приговорил его к 1,5 года колонии общего режима. Крепкин обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, по отношению к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")". По версии следствия, он, участвуя в несанкционированном митинге 26 марта на Пушкинской площади в Москве, ударил сотрудника полиции ногой.