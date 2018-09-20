В Кирове эвакуировали учеников школы из-за звонка о минировании

КИРОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Учеников и педагогов школы в Кирове эвакуировали из-за анонимного звонка о якобы минировании. Полиция проводит проверку, сообщается в четверг на сайте городской администрации.

"Сегодня в 13:00 мск в полицию поступил телефонный звонок. Неизвестный сообщил, что в здании кировской школы №22 на улице Горбуновой, 13, якобы заложена бомба. Ученики и педагогический коллектив эвакуированы", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в здании проводят проверку сотрудники полиции, кинолог с собакой.