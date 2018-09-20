В Перми осудили ветерана труда за выросший на огороде мак

ТАСС, 20 сентября. Пермский районный суд приговорил местного 64-летнего жителя, ветерана труда Игоря Трошева к году лишения свободы условно за разросшийся в его огороде мак. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.
"Игорь Трошев признан виновным по п. В, ч. 2, ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"). Ему назначено наказание в виде одного года условно, с годом испытательного срока", - сообщил представитель суда.
По сообщениям местных СМИ, в огороде Игоря Трошева летом разросся мак. По словам ветерана, это произошло случайно, растение начало расти в виде сорняка после того, как он завез на свой участок грунт.