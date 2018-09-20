Все пострадавшие в ДТП с автобусами в Воронежской области являются гражданами Украины

ВОРОНЕЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Шесть пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и рейсового автобуса ПАЗ в Лискинском районе Воронежской области в четверг - граждане Украины. Троих из них доставили в реанимацию, еще троих - в травматологическое отделение, рассказали ТАСС в приемном отделении Лискинской районной больницы.
"Госпитализированы шесть граждан Украины после ДТП в Лискинском районе. Трое в тяжелом состоянии в реанимации, еще трое в средней степени тяжести в отделении травматологии. У них черепно-мозговая травма, травмы внутренних органов, грудной клетки", - уточнили в больнице.
Столкновение микроавтобуса и рейсового автобуса ПАЗ в Лискинском районе Воронежской области произошло в 14:00 мск. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ. В микроавтобусе находились девять человек, шесть из них пострадали. В рейсовом автобусе пострадавших нет.
Это второе за несколько дней ДТП на дорогах Воронежской области. Два дня назад из-за столкновения двух автобусов погибли пять и пострадали 12 человек.