Полиция не нашла опасных предметов после звонка о минировании школы в Кирове

КИРОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб не обнаружили опасных предметов в кировской школе, учеников и педагогов которой эвакуировали в четверг из-за анонимного звонка о якобы минировании здания, сообщил ТАСС начальник ОИОС УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.
По данным ведомства, в 13:00 мск неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что в здании кировской школы №22 якобы заложено взрывное устройство. Учеников и педагогов учреждения - около 500 человек - эвакуировали.
"Проверка школы завершена. Никаких предметов, угрожающих безопасности людей, специалисты не нашли", - рассказал Баранцев.
По словам собеседника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В пресс-службе администрации Кирова сообщили, что всех учеников отпустили домой, с завтрашнего дня занятия в школе будут проходить по обычному расписанию.