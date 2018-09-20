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Полиция не нашла опасных предметов после звонка о минировании школы в Кирове

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

КИРОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб не обнаружили опасных предметов в кировской школе, учеников и педагогов которой эвакуировали в четверг из-за анонимного звонка о якобы минировании здания, сообщил ТАСС начальник ОИОС УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.

По данным ведомства, в 13:00 мск неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что в здании кировской школы №22 якобы заложено взрывное устройство. Учеников и педагогов учреждения - около 500 человек - эвакуировали.

"Проверка школы завершена. Никаких предметов, угрожающих безопасности людей, специалисты не нашли", - рассказал Баранцев.

По словам собеседника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе администрации Кирова сообщили, что всех учеников отпустили домой, с завтрашнего дня занятия в школе будут проходить по обычному расписанию.

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