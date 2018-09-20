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Сообщение о бомбе в парламенте Молдавии оказалось ложным

Полиция задержала автора анонимного звонка

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания парламента Молдавии оказалось ложным. Об этом сообщил в четверг телеканалу ProTV глава генерального комиссариата полиции республики Александр Пынзарь.

"Из здания были эвакуированы все люди. Прибывшие на место саперы не обнаружили взрывчатых веществ", - говорится в сообщении. Полиция задержала автора анонимного звонка, который оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы или штраф примерно в 40 тыс. леев (около $2,4 тыс.). На сегодняшний день в законодательном органе не было запланировано пленарных заседаний, поэтому рабочий день был сорван только у работников секретариата.

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