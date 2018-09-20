Суд арестовал племянника Тельмана Исмаилова по делу о похищении Авраама Руссо

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Марданова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 ноября", - огласила постановление судья Елена Ленская. Защита заявила, что обжалует это постановление.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест на два месяца племянника бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Заура Марданова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как считает следствие, в похищении певца участвовали не менее семи человек, в том числе заочно арестованный по другому делу Тельман Исмаилов и его племянник - бывший директор ресторана "Прага" Заур Марданов. 17 сентября СК возбудил в отношении них уголовное дело по статье о похищении человека (ст. 126 УК РФ). По версии следствия, в 2004 году Исмаилов и его родственник похитили Руссо и хотели склонить его к проведению совместной концертной деятельности.

Накануне по делу о похищении арестован также Владимир Гусаков - водитель Тельмана Исмаилова. Вину фигуранты дела категорически отвергают.

По словам адвоката Марданова Алексея Смирнова, на очной ставке потерпевший Руссо обвинил его подзащитного в том, что тот нанес ему несколько ударов по телу, но отрицал выдвижение Мардановым каких-либо требований и его участие в похищении. Как сказал Смирнов, из показаний певца следует, что похищением занимались именно охранники Исмаилова. Согласно заявлению Руссо, певец сам сел с охранниками и Гусаковым в машину, провел ночь в загородном доме Исмаилова, который приехал туда утром, "дал денег певцу и извинился".

Аргументы в суде

В ходе заседания следователь обосновал свое ходатайство об аресте Марданова тем, что тот обвиняется в особо тяжком преступлении, не трудоустроен, регулярно выезжает за пределы РФ и может скрыться от следствия. "Причастность к инкриминируемому преступлению подтверждается показаниями свидетелей, результатами очной ставки Марданова с потерпевшим и экспертизами", - отметил представитель СК, представив суду выписку о многочисленных выездах Марданова за границу за последние семь лет.

Представитель прокуратуры полностью поддержал просьбу следователя.

Защита обвиняемого просила суд об избрании Марданову меры пресечения в виде залога, подписки о невыезде или домашнего ареста, "так как у него начальная стадия туберкулеза, он представляет угрозу окружающим".

Адвокат Смирнов также отметил, что 1 февраля 2019 года срок давности по уголовному делу заканчивается и его подзащитному нельзя будет назначить наказание.

Сам обвиняемый заявил, что никуда от следствия скрываться не собирается. "Я этого не совершал", - подчеркнул Марданов.