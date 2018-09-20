В Абхазии россиянку приговорили к 17 годам колонии за ввоз наркотиков

СУХУМ, 20 сентября. /ТАСС/. Гражданку России Ольгу Ситдикову приговорили к 17 годам лишения свободы за ввоз в Абхазию наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

"Гагрский районный суд, рассмотрев уголовное дело по обвинению Ситдиковой в незаконном ввозе и сбыте наркотических веществ в особо крупном размере, признал ее виновной и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 400 тыс. рублей в доход государства", - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура сообщила, что Ситдикову задержали сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии 25 мая 2018 года при переходе границы с Краснодарским краем по реке Псоу. В результате досмотра у нее изъяли 294,157 грамм наркотического вещества метадон.

У Ситдиковой, по информации генпрокуратуры, трое малолетних детей, она находится на шестом месяце беременности. Ее гражданский супруг, ранее приговоренный Очамчырским районным судом к восьми годам лишения свободы за распространение наркотических средств в крупном размере, с февраля 2018 года отбывает наказание в колонии строгого режима.