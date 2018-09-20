Иномарка на полном ходу врезалась в остановку на Новом Арбате в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Mazda врезался в остановку на Новом Арбате в центре Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Водитель автомобиля Mazda, по предварительным данным, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, водитель ехал на большой скорости.

"В результате аварии стекла на остановке полностью разбиты, а каркас сильно пострадал", - сообщил источник.