СМИ: полиция считает, что ранивший кандидата в президенты Бразилии действовал один

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии пришла к выводу, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару действовал в одиночку. Об этом сообщила в четверг газета Globo со ссылкой на собственные источники.

Официального подтверждения данной информации правоохранительные органы не распространяли. Известно, что полиция попросила суд продлить на 15 дней срок, отведенный ей для завершения расследования.

"Для сведения сообщаем, что к настоящему моменту Федеральная полиция поговорила с 38 людьми, взяла официальные показания у 15 свидетелей, три раза допрашивала задержанного и проанализировала два терабайта аудиовизуальных материалов", - говорится в распространенном сообщении правоохранительных органов.

Болсонару был тяжело ранен ножом 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Из протокола допроса подозреваемого следует, что он готовился к нападению. Биспу ди Оливейра заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которых полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога".

Бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов, Болсонару лидирует по популярности среди всех претендентов на высший пост. По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, 28% бразильцев готовы поддержать депутата в первом туре президентских выборов, который состоится 7 октября.