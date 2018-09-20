WSJ: экс-помощника губернатора Нью-Йорка приговорили к шести годам тюрьмы за взятки

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Бывшего помощника губернатора штата Нью-Йорк Джезефа Перкоко в четверг приговорили к шести годам тюрьмы за получение взяток на общую сумму свыше $300 тыс. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

49-летний Перкоко, которого губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо называл "третьим сыном своего отца", был признан в марте виновным в сговоре с целью мошенничества и во взяточничестве. "Я надеюсь, что на вынесенный приговор обратят внимание в Олбани", - приводит издание слова окружного судьи Валери Капрони. Она имела в виду административный центр Нью-Йорка, где сосредоточены органы исполнительной и законодательной власти этого штата.

Перкоко обвиняли в том, что он брал взятки у руководителей энергетической компании Competitive Power Ventures и строительной COR Development. Бывший помощник губернатора, в частности, поспособствовал предоставлению Competitive Power Ventures контракта на продажу электроэнергии органам власти штата. Обе компании являлись клиентами влиятельного лоббиста Тодда Хоуи, приятеля Перкоко, давшего показания на суде против него.

После оглашения приговора осужденный заявил, что раскаивается в содеянном. Его адвокаты намерены опротестовать приговор и добиться смягчения наказания до двух лет лишения свободы. Прокуратура, однако, не выдвигает обвинений в отношении губернатора штата.

Эндрю Куомо в начале ноября переизбирается на пост губернатора Нью-Йорка на третий срок. Он победил актрису Синтию Никсон (сериал "Секс в большом городе", Sex and the City, 1998-2004) на первичных выборах Демократической партии, состоявшихся 13 сентября. Куомо на выборах губернатора предстоит бороться с бывшим членом законодательных ассамблей (парламентов) Нью-Йорка и округа Датчесс Марком Молинаро, утвержденным кандидатом от Республиканской партии.