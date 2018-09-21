Отравление шаурмой на Сахалине вызвано нарушением санитарных норм

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Возбудители кишечной инфекции норовирус и сальмонелла, а также нарушение норм санитарии стали причиной массового отравления шаурмой в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что с 15 по 19 сентября в больницы попали 23 человека, за последние два дня этот показатель вырос до 35 человек. Специалистами Роспотребнадзора взяты необходимые пробы продукции. Проводится санитарно-эпидемиологическое обследование с отбором проб внешней среды, назначен комплекс лабораторных обследований контактных лиц.

"В результате проверки обнаружены возбудители кишечной инфекции вирусной этимологии и сальмонеллеза <...> Известно также, что предприниматель нарушил многие нормы санитарии", - сказал собеседник агентства.

В соответствии со ст. 27.16 и 28.3 КоАП РФ, с 18 сентября применена мера обеспечения в виде временного запрета деятельности индивидуального предпринимателя, торговавшего шаурмой. Материалы для приостановления деятельности направлены в суд. Расследование продолжается.