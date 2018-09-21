В Приморье задержан мужчина, пытавшийся продать гранатомет

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали во Владивостоке мужчину, который пытался продать гранатомет, сообщается на официальной странице Антитеррористической комиссии Приморья в социальной сети Instagram. Как пояснили ТАСС в пятницу в пресс-службе УФСБ, это произошло неделю назад, но информация опубликована только сейчас.

"Действительно, мужчину задержали при попытке продать гранатомет во Владивостоке. Это произошло сразу после завершения Восточного экономического форума (11-13 сентября)", - сообщили в пресс-службе.

Задержание прошло прямо на проезжей части в районе Океанского проспекта в центре города. Позже дома у торговца оружием было обнаружено и изъято более 3 тыс. патронов армейского образца различного калибра и три единицы незарегистрированного оружия. Задержанный ранее уже был судим по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков").